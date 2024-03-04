Сегодня утром на железнодорожном мосту рядом с Чапаевском, на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области произошёл хлопок, похожий на взрыв, сообщили ТАСС в оперативных службах. Из-за инцидента сейчас движение поездов на данном участке приостановлено. Пять поездов задержаны. Данных о пострадавших нет. На место выехала оперативная группа.

Был ли это теракт, или произошел другой какой-то инцидент, подробностей не приводится. "В связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта," — написано в телеграм-канале Куйбышевской железной дороги. На данный момент "Вести" сообщают про повреждение опоры моста в результате подрыва неизвестного устройства.





