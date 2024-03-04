Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.03.2024 : 91,3336
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.03.2024 : 98,7225
Инцидент на железной дороге произошел в Самарской области
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:40

Инцидент на железной дороге произошел в Самарской области

Сегодня утром на железнодорожном мосту рядом с Чапаевском, на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области произошёл хлопок, похожий на взрыв, сообщили ТАСС в оперативных службах. Из-за инцидента сейчас движение поездов на данном участке приостановлено. Пять поездов задержаны. Данных о пострадавших нет. На место выехала оперативная группа.

Был ли это теракт, или произошел другой какой-то инцидент, подробностей не приводится. "В связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта," — написано в телеграм-канале Куйбышевской железной дороги. На данный момент "Вести" сообщают про повреждение опоры моста в результате подрыва неизвестного устройства.



Мир

Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным стартовал к МКС

Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным стартовал к МКС

Это уже четвертый россиянин, совершивший полет на Международную космическую станцию ​​на борту космического корабля Crew Dragon.

Читать полностью
Зеленский обвинил Польшу в аморальном поведении

Зеленский обвинил Польшу в аморальном поведении

Президент Украины считает протестующих фермеров виноватыми в сложившей ситуации.

Читать полностью

Общество

Растёт спрос на франшизы в сфере детского образования

Растёт спрос на франшизы в сфере детского образования

Благодаря отсутствию новых политических потрясений рынок франчайзинга в целом стал более стабильным и предсказуемым, считают аналитики.

Читать полностью

Стартует новая государственная программа для подготовки управленцев среди участников СВО

Программа « Время героев» это государственная программа, заключающееся в подготовке управленческих кадров из участников СВО, которые будут занимать позиции в государственной и муниципальной власти.

Читать полностью

Новости