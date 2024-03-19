Вчера президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения России с Крымом, объявил о том, что восстановлена железная дорога между Ростовом и югом Запорожья. Это сообщение по ж/д было прервано после начала боевых действий на Донбасе.
Еще в 2023 году было объявлено правительством России о планах восстановить магистраль вдоль Азовского моря. Начинаясь в Ростове-на-Дону, железная дорога свяжет Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, а в перспективе и Севастополь.
Этот путь по суше станет еще одной альтернативой Крымскому мосту. Благодаря магистрале также возрастет уровень грузового трафика в новые регионы страны и в Крым.
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