Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свои планы отправиться в Москву на саммит ЕАЭС.

На пресс-конференции в Ереване во вторник он сообщил, что будет председательствовать на заседании Высшего евразийского экономического совета и проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Пашинян отметил разнообразие армяно-российской двусторонней повестки и подчеркнул, что многочисленные проблемы озвучивались не просто так, а для устранения негативных нюансов в армяно-российских дружеских отношениях.

Фото:kremlin.ru/Russian Presidential Executive Office(Creative Commons Attribution 4.0 License)