Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свои планы отправиться в Москву на саммит ЕАЭС.
На пресс-конференции в Ереване во вторник он сообщил, что будет председательствовать на заседании Высшего евразийского экономического совета и проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Пашинян отметил разнообразие армяно-российской двусторонней повестки и подчеркнул, что многочисленные проблемы озвучивались не просто так, а для устранения негативных нюансов в армяно-российских дружеских отношениях.
Фото:kremlin.ru/Russian Presidential Executive Office(Creative Commons Attribution 4.0 License)
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