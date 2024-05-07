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Пашинян 8 мая отправится в Москву, чтобы председательствовать на заседании ЕАЭС
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 13:39

Пашинян 8 мая отправится в Москву, чтобы председательствовать на заседании ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свои планы отправиться в Москву на саммит ЕАЭС.

На пресс-конференции в Ереване во вторник он сообщил, что будет председательствовать на заседании Высшего евразийского экономического совета и проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Пашинян отметил разнообразие армяно-российской двусторонней повестки и подчеркнул, что многочисленные проблемы озвучивались не просто так, а для устранения негативных нюансов в армяно-российских дружеских отношениях.

Фото:kremlin.ru/Russian Presidential Executive Office(Creative Commons Attribution 4.0 License)

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