Президент России Владимир Путин приехал встречать Пасху в Храм Христа Спасителя в Москве. С ним пасхальное богослужение посетил и мэр Москвы Сергей Собянин. Лидер страны традиционно встречает праздник в этом храме.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию. В полночь, до этого, был проведен крестный ход.
Президент России Владимир Путин и предстоятель Русской церкви подчеркнули праздник взаимным обменом подарков. Напомним, что лидер практически всегда отмечает Пасху в Храме Спасителя, нарушив традицию лишь три раза.
Источник фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации
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