Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил свое мнение относительно сходства между терактом в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье и убийством защитников Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.

По его словам, оба этих преступления демонстрируют одинаковый подход: сначала нападение на мирных людей, а затем поджог с целью нанесения максимального ущерба.

Он также отметил, что за прошедшие годы с момента трагедии в Одессе украинские власти не предприняли никаких мер по наказанию виновных, что, по его мнению, подчеркивает необходимость проведения денацификации.

Напомним, 2 мая 2014 года украинские неонацисты атаковали здание Дома профсоюзов в Одессе, бросая бутылки с зажигательной смесью в направлении сторонников федерализации Украины, находившихся внутри здания.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia(Creative Commons Attribution 4.0 License)