В Новосибирске сегодня прошли первые летные испытания прототипа беспилотного аппарата "Партизан". Полет длился 20 минут на высоте 200 м., сообщает пресс-служба Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина (СибНИА). Это разработка сделана по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ), сообщает ТАСС.

Машина с максимальной скоростью до 200 км/час, может использоваться как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах. Брать на борт аппарат может груз массой до 1 тонны или пассажиров и перевозить их на расстояние до 1 тыс. км.

Самолет-беспилотник "Партизан" внешне напоминает широко известный надежный отечественный одномоторный Ан-2 или "Аннушку", которая широко применялась для гражданской авиации, авилесохраны, сельхоз авиации

У нового БПЛА автоматизированное простое пилотирование и минимальные требования к аэродрому, низкая взлетно-посадочная скорость — 50км/час — всё это позволяет надеяться что новая разработка сделает прорыв в малой гражданской авиации и сделает её более доступной для населения.