Глава французской партии республиканцев (LR) Эрик Сьотти в ходе выступления на телеканале TF1 предложил сформировать союз с группировкой крайне правых — "Национальное объединение" (RN), которую возглавляла Марин Ле Пен в Национальном собрании, на экстренных выборах в парламенте.



"В настоящий момент у LR недостаточно силы, чтобы противостоять двум блокам, которые становятся все более угрожающими. Нам необходимо создать альянс с RN. Давайте прекратим устраивать фальшивые противостояния", — утверждал политик.



Он отметил, что уже провел переговоры с председателем RN Жорданом Барделлем и Марин Ле Пен.



Сьотти подчеркнул, что выражает свое личное мнение, и даже в случае формирования коалиции с RN представители республиканцев останутся в отдельной фракции, но подчеркнул важность укрепления альянса в парламенте.



Сьотти столкнулся с серьезной критикой со стороны своих коллег по партии, которые потребовали его отставки, а также со стороны партии президента.



Так, министр внутренних дел Жеральд Дарманен назвал заявление политика "позорным", а глава юстиции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что Сьотти "спасает свою кожу". Президент Сената, также республиканец, Жерар Ларше, заявил, что "никогда не одобрит" союз с крайне правыми, сказав, что Сьотти больше не может руководить партией. Сьотти в свою очередь отреагировал, заявив, что "речь не идет о его отставке".



Марин Ле Пен выразила свое одобрение действиям политика, подчеркнув его решительность.



В Национальном собрании французского парламента заседают 577 депутатов.



До роспуска парламента республиканцы были третьей по численности оппозиционной группой, насчитывая 61 депутата.



В парламенте RN имели 88 депутатов, а альянс левых LFI-Nupes — 75 парламентариев. По результатам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте.



Правящую коалицию представляли 250 депутатов, а оппозицию — 320. Еще 7 парламентариев не принадлежали ни к одной политической партии. Во вторник Барделль сообщил, что некоторые депутаты из партии республиканцев выразили готовность присоединиться к фракции крайне правой партии "Национальное объединение" (RN) на выборах в парламент, и что RN поддержит кандидатов-республиканцев в голосовании.



На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона более чем вдвое, получив 31,36% голосов.



В ответ на это Макрон объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты парламента, и о проведении экстренных парламентских выборов в два этапа — 30 июня и 7 июля.

Фото: www. flickr.com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿