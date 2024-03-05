В честь 8 марта почти все парковки Москвы будут бесплатны, сообщил Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в личном Telegram-канале, что 8-9 марта практически все парковки всех улиц без исключения будут работать бесплатно.
Но на некоторых улицах парковки с тарифом 380 и 450 рублей в час останутся платными для жителей города. Также парковки, ограждённые шлагбаумом, останутся по-прежнему платными. Но большая часть парковочных мест будут доступны бесплатно. Подобные меры связаны с Международным женским днём, который отмечается 8 марта в ряде стран.
Своё начало праздник берет в США в 1857 году, когда состоялся "марш пустых кастрюль", который должен был обратить внимание властей к равноправию и улучшению условий труда среди женской половины населения.
По статистике Международный женский день является одним из самых популярных и распространённых праздников в мире, его проводят более 40 стран. Во многих государствах бывшего СССР 8 марта считается официальным выходным днем.
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