23 и 24 февраля в честь Дня защитника Отечества парковка на всех улицах города будет бесплатной

С 25 февраля будет действовать режим воскресенья, при котором парковка бесплатна, за исключением улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Сергей Собянин также отметил, что обычные тарифы сохранятся для парковки со шлагбаумами.
Это вписывается в план городского Дептранса о предоставлении бесплатной стоянки для автомобилистов в течение 73 дней в текущем году, включая такие даты, как 1-8 января, 8-9 марта, 29-30 апреля, 1, 9-11 мая, 12 июня, 4 ноября и 30-31 декабря. По данным департамента, в 51 воскресенье автовладельцам будет доступна бесплатная стоянка по всему городу, за исключением улиц с высокими тарифами, сообщает Москва24.
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