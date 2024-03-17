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Сколько россиян на Олимпийских играх-2024 сможет принять участие сообщил МОК
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 17:52

Сколько россиян на Олимпийских играх-2024 сможет принять участие сообщил МОК

Около 40 спортсменов из России смогут выступить летом на олимпиаде в Париже. Точнее, сколько спортсменов будет, вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс назвать пока не смог, сообщают "Известия".

В командных видах спорта спортсмены нашей страны участвовать не смогут, к сожалению. Причиной тому - необходимость выступать под нейтральным флагом, без символики и гимна России по требованию МОК.

Возможно, что некоторые из предполагаемых к участию спортсменов и сами откажутся от игры на таких условиях. Спортсмены, занимающие активную пророссийскую позицию с поддержкой СВО, служащие в армии России или Белоруссии, также не смогут приехать соревноваться в Париж.

Россия должна участвовтаь, но на "недискриминационных условиях", считает президент Олимпийского комитета России. А министр спорта РФ, считает, что не стоит отказываться от участия в Олимпиаде-2024. Летом текущего года с 24 июля по 11 августа Олимпийские игры в пройдут в Париже, Франция.



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