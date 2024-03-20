Во Франции крупнейшие профсоюзы страны призвали людей выйти на улицы. В итоге 19 марта с социальными требованиями в Париже вышли на протест тысячи госслужащих, среди которых педагоги, медперсонал и другие. люди прошлись маршем от Люксембургского сада по городу, сообщает РИА "Новости".

"У нас крайне низкая зарплата, у нас не хватает персонала: если человек отсутствует, его даже неким заменить", — рассказала социальный работник Кристина. Педагог средней школы по имени Критоф сказал: ""Во Франции сейчас 2 общества: общество богатых и общество бедных. Одно для тех, кто может платить, а другое — для всех, кто загибается".