Цены на духи в России упали довольно внушительно - разница между стоимостью парфюма в 2022 и 2023 годах составила 24 процента, а средняя планка в бюджетном сегменте составила 1545 рублей. Такие цифры демонстрируют статистические данные аналитиков Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак»).
Эксперты уверены: эта динамика связана с тем, что покупатели стали переходить на отечественную продукцию, которая стоит ниже чем зарубежные аналоги. В 2022 году средняя стоимость флакона составляла 2042 рубля, а снизилась в результате на 497 рублей.
Для сравнения, стоимость парфюма эконом-класса отечественного производства максимум 1500 рублей, а импортные духи доходят до 4500 рублей.
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