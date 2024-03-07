Хирург Колышев предупреждает о серьезной опасности заражения паразитами

Бессимптомная инфекция может длиться до шести месяцев, а заболевание может поражать различные органы, включая печень, легкие, мозг и глаза.

Особенно высок риск заражения в эндемичных регионах, таких как Алтайский край и северные районы России, где диагностические возможности и специалисты в области паразитологии ограничены. Лечение паразитарных заболеваний может быть сложным, а в запущенных случаях практически неэффективным, смертность достигает 100 процентов.

Однако риск заражения можно снизить, соблюдая правила гигиены, такие как тщательная обработка пищи, избегание употребления сырой пищи и регулярная дезинфекция рук. Ранняя диагностика и своевременное лечение могут значительно улучшить прогноз исхода заболевания, сообщает МедЗдрав.Инфо.