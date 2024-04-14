Опытный хирург и онколог Дмитрий Масленников подчеркнул, что туалетная бумага может стать источником проблем для здоровья из-за неправильной гигиены, раздражения кожи, риска развития анальных трещин, аллергических реакций и увеличения вероятности геморроя.
Вместо туалетной бумаги Масленников рекомендует использовать методы подмывания, такие как биде или душ, а также влажную туалетную бумагу, но с учетом ее состава и возможных негативных эффектов на кожу. Он предупреждает о потенциальных опасностях использования влажных салфеток, указывая на их содержание химических добавок и возможное нарушение микробиома кожи, сообщает Doctorpiter.Ru.
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