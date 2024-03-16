Ученые из России и Белоруссии разработали цифровой метод оценки качества бумаги и картона

Метод дает предприятиям возможность вносить коррективы в материал на этапе производства, повышая его качество.
Метод основан на создании 3D-модели микроструктуры волокон, что позволяет оценить пористость, шероховатость, объем и равномерность распределения волокон, а также другие важные показатели. Он открывает новые возможности для анализа и улучшения целлюлозно-бумажной продукции.
Процесс получения 3D-микроструктуры включает ионную резку для создания поперечного среза бумаги, а затем создание 3D-модели из фотографий срезов. Этот метод может быть внедрен на любом целлюлозно-бумажном производстве и обещает будущие возможности переноса моделей виртуальной реальности для более глубокого изучения характеристик материалов, сообщает ТАСС.
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