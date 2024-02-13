Госдума сегодня на пленарном заседании в Москве может принять обращение к коллегам из парламентов других стран, которые также участвуют в деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), о приостановке своей деятельности в последней, сообщает ТАСС.
Это связано с тем, что этот орган теряет самостоятельность и действует в интересах избранных стран-участниц, считает заместитель постоянного представителя РФ при ПА ОБСЕ Александр Волгарев.
Заседание Думы откроется этим вопросом. Докладывать будут Петр Толстой, зампредседателя нижней палаты и руководитель постоянной делегации в Вене Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам.
В Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) входит 57 стран из Северной Америки, Европы и Центральной Азии. ОБСЕ официально занимается вопросами безопасности.
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