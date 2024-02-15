Вашингтон снова устраивает панику из ничего. Теперь американские власти боятся, что Россия выводит ядерные боеголовки в космос, чтобы уничтожать спутники США.
Алексей Пушков в своём Telegram-канале рассказал, что после визита главы комитета по разведке конгресса на Украину в головах американских элит укоренилась новая навязчивая идея.
По словам российского сенатора - сам слух активно муссируется в западных СМИ, чтобы создать очередной повод для помощи украинской стороне. США не в первый раз боится того, чего бояться не следует. Американские СМИ раздувают очередной фейк, который только вводит в заблуждение их самих.
Неизвестный чиновник из Венгрии отказался давать согласие на новый 13-й пакет антироссийских санкций
Неизвестный чиновник из Венгрии отказался давать согласие на новый 13-й пакет антироссийских санкций, так как они коснутся более 200 физлиц и юридически зарегистрированных компаний России, Китая и др.
Экономика Великобритании в рецессии
Спад в экономике констатировала Национальная статистическая служба Великобритании, ВВП страны сократился на 0,3% в IV квартале 2023 года.
Эксперты сообщают, как справиться с недомоганием из-за прогнозов о магнитных бурях
Новости о предстоящих магнитных бурях часто вызывают у людей недомогание, но не всегда это связано с самими бурями, а скорее с паникой и самовнушением. Некоторые источники медиа увеличивают степень опасности этих явлений, что может привести к негативным эмоциональным реакциям, превышающим реальный ущерб от бурь.
"Авито Авто" провела анализ структуры спроса на автомобили с полным приводом в России за 2023 год
Эксперты "Авито Авто" предоставили данные о самых продаваемых моделях как новых, так и автомобилей с пробегом. Согласно исследованию, средняя стоимость нового полноприводного автомобиля составила 4 080 000 рублей, в то время как средняя стоимость подержанного — 1 870 000 рублей.