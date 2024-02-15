Алексей Пушков прокомментировал очередную американскую истерию

Вашингтон снова устраивает панику из ничего. Теперь американские власти боятся, что Россия выводит ядерные боеголовки в космос, чтобы уничтожать спутники США.

Алексей Пушков в своём Telegram-канале рассказал, что после визита главы комитета по разведке конгресса на Украину в головах американских элит укоренилась новая навязчивая идея.

По словам российского сенатора - сам слух активно муссируется в западных СМИ, чтобы создать очередной повод для помощи украинской стороне. США не в первый раз боится того, чего бояться не следует. Американские СМИ раздувают очередной фейк, который только вводит в заблуждение их самих.