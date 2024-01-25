Профессор Альтштейн рассказал о потенциальных угрозах, которые могут вызвать новую пандемию

По словам профессора Анатолия Альтштейна, человечество не может утверждать, что оно полностью победило все эпидемии, и на данный момент существует еще больше возможностей для возникновения инфекционных заболеваний. Он выделил коронавирусы, прошедшие мутации, и вирусы гриппа птиц как потенциально опасные для человека.

Профессор подчеркнул, что известно о нескольких птичьих вирусах, способных заражать человека, но существует вероятность появления новых подобных возбудителей. Он также отметил, что в лабораториях можно создать вирус, способный вызвать локальную эпидемию и даже быть смертельным для людей, но утверждает, что ни одно государство не решится на подобные эксперименты, сообщает Вечерняя Москва.