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Профессор Альтштейн рассказал о потенциальных угрозах, которые могут вызвать новую пандемию
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:50

Профессор Альтштейн рассказал о потенциальных угрозах, которые могут вызвать новую пандемию

По словам профессора Анатолия Альтштейна, человечество не может утверждать, что оно полностью победило все эпидемии, и на данный момент существует еще больше возможностей для возникновения инфекционных заболеваний. Он выделил коронавирусы, прошедшие мутации, и вирусы гриппа птиц как потенциально опасные для человека.

Профессор подчеркнул, что известно о нескольких птичьих вирусах, способных заражать человека, но существует вероятность появления новых подобных возбудителей. Он также отметил, что в лабораториях можно создать вирус, способный вызвать локальную эпидемию и даже быть смертельным для людей, но утверждает, что ни одно государство не решится на подобные эксперименты, сообщает Вечерняя Москва.

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