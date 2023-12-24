Гастроэнтеролог Сухорукова обнаружила потенциальный вред ферментосодержащих препаратов, предназначенных для поддержания работы поджелудочной железы

Врач предупреждает о возможных негативных последствиях при частом употреблении или высоких дозах таких средств. Исследования показали, что избыточные ферменты могут замедлить естественную функцию поджелудочной железы, приводя к обратному эффекту.

Людмила Сухорукова рекомендует обращаться к врачу и проходить анализы при возникновении проблем с поджелудочной железой, подчеркивая, что лечение не требуется, если орган функционирует нормально. Она также советует использовать препараты, такие как панкреатин, не в таблетках, а в капсулах.