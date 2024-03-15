Около 100 человек погибли и около 200 человек получили ранения в результате удара армии Израиля по толпе людей. Очередь из мирных жителей, палестинцев, на перекрестке Эль-Кувейт трассы Салах-эд-Дин на юго-востоке Газы ждала раздачу груза с гуманитарной помощью. СМИ ссылаются на данные по погибших и пострадавших от телеканала Al Mayadeen.

Подобный трагический инцидент произошел 29 февраля, когда израильские военные открыли огонь по мирным жителям в районе Ан-Наблуси города Газа. Официально сообщалось о том, что 112 человек погибло, а 760 было ранено.