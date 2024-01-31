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США против уменьшения территории сектора Газа, сообщил Госдепартамент
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 21:46

США против уменьшения территории сектора Газа, сообщил Госдепартамент

Госдепартамент США высказал свое противостояние любым попыткам уменьшения территории сектора Газа, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США, Мэттью Миллер, на брифинге для журналистов. Он отметил, что при взаимодействии с Израилем был поднят вопрос о сносе построек в секторе Газа и возможности создания буферной зоны.

Представитель Госдепа сообщил, что в ответ Израиль утверждал, что снос проводился на объектах, связанных с террористической деятельностью.

Израиль также уведомил США о том, что не планирует оккупации Газы и не намерен оставлять там военные силы.

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