США против уменьшения территории сектора Газа, сообщил Госдепартамент

Госдепартамент США высказал свое противостояние любым попыткам уменьшения территории сектора Газа, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США, Мэттью Миллер, на брифинге для журналистов. Он отметил, что при взаимодействии с Израилем был поднят вопрос о сносе построек в секторе Газа и возможности создания буферной зоны.

Представитель Госдепа сообщил, что в ответ Израиль утверждал, что снос проводился на объектах, связанных с террористической деятельностью.

Израиль также уведомил США о том, что не планирует оккупации Газы и не намерен оставлять там военные силы.