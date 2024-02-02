Быстро признать Палестину не получится, дал понять представитель Лондона, но и тянуть до окончания переговоров также не обязательно, чтобы независимое Палестинское государство было создано, передает агентство AP слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона.

Если ХАМАС сможет прекратить военные действия в Секторе газа и покинуть этот регион, то Лондон досрочно готов признать создание Палестинского государства.

"Нам нужно дать палестинцам перспективу лучшего будущего, будущего, в котором у них будет собственное государство", - сказал Дэвид Кэмерон.