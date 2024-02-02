Быстро признать Палестину не получится, дал понять представитель Лондона, но и тянуть до окончания переговоров также не обязательно, чтобы независимое Палестинское государство было создано, передает агентство AP слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона.
Если ХАМАС сможет прекратить военные действия в Секторе газа и покинуть этот регион, то Лондон досрочно готов признать создание Палестинского государства.
"Нам нужно дать палестинцам перспективу лучшего будущего, будущего, в котором у них будет собственное государство", - сказал Дэвид Кэмерон.
КНДР провела очередные ракетные стрельбы
Сразу несколько крылатых ракет запустила сегодня КНДР со своего западного побережья. В какую сторону, и какое количество ракет было запущено, не уточняется. Это уже не первые испытания этой страной ракетного оружия за последние дни.
Западные СМИ: В ответ на конфискацию активов Россия жестко отзеркалит ситуацию
Американский обозреватель провел анализ ситуации и сделал неутешительные для США выводы.
Служить до 50 лет: в Госдуме предложили новые корректировки к закону о призыве
Такую идею озвучили несколько депутатов Госдумы.
Россия должна помочь Германии с автопромом
Отказ россиян от немецких иномарок - это не главная причина упадка в экономике этой страны и автопроме.