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Лондон допускает досрочное создание Палестинского государства
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 6:26

Лондон допускает досрочное создание Палестинского государства

Быстро признать Палестину не получится, дал понять представитель Лондона, но и тянуть до окончания переговоров также не обязательно, чтобы независимое Палестинское государство было создано, передает агентство AP слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона.

Если ХАМАС сможет прекратить военные действия в Секторе газа и покинуть этот регион, то Лондон досрочно готов признать создание Палестинского государства.

"Нам нужно дать палестинцам перспективу лучшего будущего, будущего, в котором у них будет собственное государство", - сказал Дэвид Кэмерон.

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