Акция в поддержку Палестины прошла в Мадриде

Сотни людей вышли на улицы центра Мадрида в знак протеста, требуя "прекратить геноцид в Палестине" и "разорвать отношения с Израилем". Информацию об этом сообщил корреспондент ТАСС, находящийся на месте событий. Участники мероприятия прошли по главным улицам города, поднимая палестинские флаги. В ходе шествия они скандировали лозунги в защиту Палестины, осуждая предполагаемый геноцид и выражая противостояние Израилю. Также были высказаны требования введения санкций против Израиля и призывы к бойкоту. Подобные акции планируются и в других городах Испании.
Организаторы протеста утверждают, что власти королевства не соблюдают государственное и международное законодательство, продолжая вести торговлю оружием с Израилем и не предпринимая достаточных мер для предотвращения геноцида палестинского народа. Участники акции требуют от Мадрида поддержать иск Южной Африки в Международный суд ООН против Израиля, а также полностью прекратить дипломатические, институциональные, экономические, спортивные и культурные отношения с еврейским государством, сообщает ТАСС.
Позиция испанских властей заключается в поддержке права Израиля на защиту от атак со стороны радикального движения ХАМАС, с уважением к международному праву. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил мнение, что реакция Израиля на атаки боевиков является непропорциональной. Кроме того, Мадрид поддерживает идею рассмотрения вопроса о признании независимости Палестины в ближайшем будущем.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после вторжения боевиков из движения ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года, сопровождавшегося массовыми убийствами и захватом заложников. В ответ Израиль ввел блокаду Газы и начал воздушные удары по этому региону, а также на определенные районы Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.
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