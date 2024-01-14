АТОР предупреждает туристов о предстоящем подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), предупредил туристов о предстоящем подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула. Повышение цен объясняется слабостью местной валюты, турецкой лиры.

Мурадян отметил, что решение властей сделать платным посещение мечети Айя-София для иностранцев, а именно введение взноса в размере 25 евро (или 50-100 евро для семьи из двух или четырех человек), не должно рассматриваться как значительная тратa для туристов. Он также предположил, что после введения платы за посещение Айя-Софии, власти могут повысить цены на входные билеты в другие музеи. Мурадян призвал иностранных туристов быть готовыми к увеличению стоимости туристических услуг в Стамбуле, сообщает Вечерняя Москва.