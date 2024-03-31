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Археологи из Франции обнаружили средневековый замок под отелем
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:01

Археологи из Франции обнаружили средневековый замок под отелем

Археологи из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) Франции обнаружили остатки средневекового замка на территории современного отеля в городе Ванн региона Бретань.

Крепость принадлежала Жану де Монфору IV, правившему в XIV веке. Исследование показало, что замок был заселен до XVI века. Обнаружены остатки резиденции герцога, башня, а также различные артефакты, включая посуду, оружие, монеты и предметы одежды.

Замок имел размеры 42 метра в длину, 17 метров в ширину и стены толщиной 5,5 метра. Внутри сохранились лестницы, лепнина и декорированные дверные косяки, что свидетельствует о сочетании оборонительных и жилых функций крепости, сообщает МИР24.

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