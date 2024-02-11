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Невролог Филатова выделяет мигрень среди наиболее распространенных заболеваний в России
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:47

Невролог Филатова выделяет мигрень среди наиболее распространенных заболеваний в России

Невролог Инна Филатова подчеркивает важность различения мигрени от обычных головных болей, учитывая их различия в лечении и профилактике. Для диагностики мигрени требуется пять приступов боли длительностью от 4 до 72 часов, сопровождающихся определенными симптомами.

Филатова выделяет факторы-триггеры, среди которых недостаток или избыток сна, голод, определенные продукты, яркий свет, громкие звуки, стресс.

Она отмечает, что сыр, шоколад, цитрусовые, а также пища с восточными приправами могут вызывать приступы мигрени. Особое внимание уделяется мононитрату глютамата, содержащемуся в консервированных и замороженных продуктах, а также аспартаму, который много встречается в сладкой газировке, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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