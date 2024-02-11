Невролог Филатова выделяет мигрень среди наиболее распространенных заболеваний в России

Невролог Инна Филатова подчеркивает важность различения мигрени от обычных головных болей, учитывая их различия в лечении и профилактике. Для диагностики мигрени требуется пять приступов боли длительностью от 4 до 72 часов, сопровождающихся определенными симптомами.
Филатова выделяет факторы-триггеры, среди которых недостаток или избыток сна, голод, определенные продукты, яркий свет, громкие звуки, стресс.
Она отмечает, что сыр, шоколад, цитрусовые, а также пища с восточными приправами могут вызывать приступы мигрени. Особое внимание уделяется мононитрату глютамата, содержащемуся в консервированных и замороженных продуктах, а также аспартаму, который много встречается в сладкой газировке, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь
Процесс начинается с сушки и измельчения осадка, который затем смешивается с гидроксидом калия (KOH) для активации. Этот метод требует на 50% меньше KOH по сравнению с традиционными методами, что делает его экологически более дружелюбным и экономически эффективным.
Американские ученые сделали уникальное открытие про металлы
Ученые из Национальной лаборатории "Сандиа" и Техасского университета A&M в США обнаружили, что металлы обладают способностью к самовосстановлению. Исследователи провели эксперимент с платиной и обнаружили, что микроскопические трещины на ее поверхности моментально затягиваются и исчезают.
Диетологи предлагают использовать натуральный кофе в качестве средства борьбы с ожирением
Ожирение становится проблемой мирового масштаба, и поиск эффективных методов похудения становится все более актуальным.
Ученые из Института Роберта Коха выделили три недооцененных метода снижения кровяного давления
Во-первых, потеря лишнего веса связана со средним снижением артериального давления.