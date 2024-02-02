Эксперты в области здравоохранения сообщают: боль в позвоночнике может указывать на рак прямой кишки

В программе "Жить здорово!" терапевт Елена Малышева и реаниматолог Марк Гальперин обсудили, что боль в позвоночнике может быть сигналом развития онкологии поджелудочной железы или прямой кишки. Специалисты подчеркнули, что такая боль может свидетельствовать о метастазах в кости позвонка и иррадиации из живота.

Они призвали обратиться к врачу перед началом лечения, чтобы исключить возможность рака поджелудочной железы или прямой кишки, предотвращая неправильное лечение, сообщает Общественная Служба Новостей.