Эксперты в области здравоохранения сообщают: боль в позвоночнике может указывать на рак прямой кишки

В программе "Жить здорово!" терапевт Елена Малышева и реаниматолог Марк Гальперин обсудили, что боль в позвоночнике может быть сигналом развития онкологии поджелудочной железы или прямой кишки. Специалисты подчеркнули, что такая боль может свидетельствовать о метастазах в кости позвонка и иррадиации из живота.
Они призвали обратиться к врачу перед началом лечения, чтобы исключить возможность рака поджелудочной железы или прямой кишки, предотвращая неправильное лечение, сообщает Общественная Служба Новостей.
Канадские ученые сообщают: витамин D может быть средством профилактики деменции
Исследование, проведенное в University of Calgary, Канада, на 12 388 людях без симптомов деменции, выявило потенциальную роль витамина D в профилактике данного заболевания. Ученые учитывали воздействие витамина D (D+) и его отсутствие (D-) до начала деменции, учитывая факторы, такие как возраст, пол, образование, раса, когнитивный статус, депрессия и генетический фактор APOE ε4.
Южнокорейские ученые: употребление кимчи на 10% уменьшает риск развития ожирения у мужчин
Кимчи, блюдо, традиционно употребляемое в Южной Корее, готовится путем соления и ферментации овощей с различными приправами. Несмотря на опасения некоторых врачей относительно высокого содержания натрия, исследования указывают на связь употребления кимчи со снижением массы тела.
Российские ученые создали модель ИИ для прогнозирования риска смерти при инфаркте
Российские ученые создали модель машинного обучения для прогнозирования внутрибольничной смертности у пациентов с инфарктом. Искусственный интеллект выявляет индивидуальные факторы риска для каждого пациента, что позволяет улучшить диагностику и лечение ишемической болезни сердца.
Эксперты указали на самые вредные приемы пищи
Эксперты в области питания подчеркнули, что количество трансжиров в ряде продуктов находится на очень высоком уровне, представляя серьезную угрозу для здоровья человека. Врачи выделили особенно опасный прием пищи, отмечая, что вред для организма несут не только основные приемы пищи, но и нездоровые перекусы.