Терапевт Чиркова поделилась основными причинами болей в пояснице

Терапевт Ольга Чиркова поделилась основными причинами болей в пояснице, выделяя остеохондроз и воспаление почек как основные факторы. Она отметила, что боли в этой области чаще всего связаны с остеохондрозом или миозитом, который представляет собой воспаление мышц. Кроме того, Чиркова уточнила, что боли в пояснице могут быть вызваны воспалениями почек и мочевыводящих путей, проблемами в женской половой сфере, остеопорозом и опухолями.
Терапевт подчеркнула, что точный диагноз может быть установлен только врачом, однако отметила, что боли, связанные с проблемами позвоночника или мышц, обычно усиливаются при смене позы и движении. В случае заболеваний внутренних органов боли характеризуются постоянством, могут излучаться в живот и пах, а также сопровождаются повышением температуры, ознобом и тошнотой.
Чиркова подчеркнула важность обращения в поликлинику при длительной или сильной боли в пояснице. Обследование поможет выявить источник болевых ощущений, после чего будет назначено соответствующее лечение, сообщает News.Ru.
В Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы
В Финляндии установлен температурный рекорд этой зимы - минус 42,1 градуса, зафиксированный в Энонтекиё, Лапландия. Заморозки вызвали серьезные проблемы в транспортной системе страны, с третьего дня подряд задерживаются поезда и отменены более 150 автобусных маршрутов.
Белорусские ученые разработали и успешно использовали 3D-печать в пищевой промышленности
Институт мясо-молочной промышленности Беларуси успешно применил технологию 3D-печати в области пищевой промышленности, представив инновационные смеси, предназначенные для использования в 3D-принтерах. Эти смеси, созданные из натуральных ингредиентов, включая белки, жиры, витамины и минералы, позволяют напечатать блюда из мяса.
Гастроэнтеролог Вялов предупредил о возможных проблемах со здоровьем после новогодних праздников
Гастроэнтеролог и гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил о возможных проблемах со здоровьем после новогодних праздников в своем Telegram-канале. Врач отметил, что пересиживание в новогоднюю ночь может вызвать тяжесть в животе, газы, диарею и головную боль.
Сибирские ученые из РАН провели исследование влияния холода на организм человека
Кожа оказывает значительное воздействие на организм, чувствуя холод и активизируя защитные механизмы. Защита органов дыхания от холода приобретает особую важность.