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Терапевт Чиркова поделилась основными причинами болей в пояснице
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:10

Терапевт Чиркова поделилась основными причинами болей в пояснице

Терапевт Ольга Чиркова поделилась основными причинами болей в пояснице, выделяя остеохондроз и воспаление почек как основные факторы. Она отметила, что боли в этой области чаще всего связаны с остеохондрозом или миозитом, который представляет собой воспаление мышц. Кроме того, Чиркова уточнила, что боли в пояснице могут быть вызваны воспалениями почек и мочевыводящих путей, проблемами в женской половой сфере, остеопорозом и опухолями.

Терапевт подчеркнула, что точный диагноз может быть установлен только врачом, однако отметила, что боли, связанные с проблемами позвоночника или мышц, обычно усиливаются при смене позы и движении. В случае заболеваний внутренних органов боли характеризуются постоянством, могут излучаться в живот и пах, а также сопровождаются повышением температуры, ознобом и тошнотой.

Чиркова подчеркнула важность обращения в поликлинику при длительной или сильной боли в пояснице. Обследование поможет выявить источник болевых ощущений, после чего будет назначено соответствующее лечение, сообщает News.Ru.

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