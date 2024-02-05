4 февраля космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарной длительности нахождения в космосе. Он превысил достижение другого нашего космонавта. Геннадий Падалка набрал в сумме более 878 суток нахождения на орбите, и он сделал это за пять космических полетов.
Ожидается, что если Кононенко будет на орбите 5 июня 2024 года, он наберет в сумме 1 000 суток. А 23 сентября 2024 года его суммарный налёт составит 1 110 суток, по завершению годовой экспедиции на МКС.
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