В Госдуму внесен законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Он запрещает торговым онлай-площадкам требовать компенсацию за возврат товара. Теперь крупные площадки не смогут проводить акции без согласия партнеров и брать более 10% за услуги.
Законопроект в том числе предусматривает создание уполномоченного органа федеральной власти, который будет заниматься контролем и надзором за деятельностью маркетплейсов и их транспарентностью (прозрачностью). В документе подчеркивается, что его принятие позволит уравновесить права продавцов, покупателей и маркетплейсов, а также защитить интересы всех участников товарооборота, пишет "Коммерсант".
Маркетплейсам хотят запретить изменять условия договора услуг и ухудшать положение продавцов и владельцев ПВЗ без предварительного уведомления.
Проект закона предлагает ввести общее регулирование для всех маркетплейсов и дополнительное для площадок, занимающих более 20% рынка. Необходимость принятия закона объясняется отсутствием унифицированного правового регулирования деятельности маркетплейсов. В случае принятия закона, он вступит в силу 1 марта 2025 года, и контролировать его соблюдение будет ФАС.
Цены на нефть Россия и ОПЕК+ не будут задирать
В сам альянс нефтеэкспортеров Россия не входит, но участвует в расширенном формате ОПЕК+.
Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал планы Германии в отношении эскалации конфликта на Украине тревожным сигналом
В связи с утечкой сообщений, которые следуют из рассекреченного телефонного разговора немецких офицеров, Германия всерьёз втянута в военный конфликт на Украине, именно поэтому планировала нанести реальные удары по Крымскому мосту. Так считает российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
Синоптики обещают холодный март в большинстве регионов страны
В Приморском крае, Татарстане, Самарской и Саратовской областях специалисты прогнозируют наиболее холодную погоду