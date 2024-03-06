В Госдуму внесен законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Он запрещает торговым онлай-площадкам требовать компенсацию за возврат товара. Теперь крупные площадки не смогут проводить акции без согласия партнеров и брать более 10% за услуги.

Законопроект в том числе предусматривает создание уполномоченного органа федеральной власти, который будет заниматься контролем и надзором за деятельностью маркетплейсов и их транспарентностью (прозрачностью). В документе подчеркивается, что его принятие позволит уравновесить права продавцов, покупателей и маркетплейсов, а также защитить интересы всех участников товарооборота, пишет "Коммерсант".

Маркетплейсам хотят запретить изменять условия договора услуг и ухудшать положение продавцов и владельцев ПВЗ без предварительного уведомления.

Проект закона предлагает ввести общее регулирование для всех маркетплейсов и дополнительное для площадок, занимающих более 20% рынка. Необходимость принятия закона объясняется отсутствием унифицированного правового регулирования деятельности маркетплейсов. В случае принятия закона, он вступит в силу 1 марта 2025 года, и контролировать его соблюдение будет ФАС.





