Дмитрий Овсянников, экс губернатор Севастополя, возглавлявший город до 2019 года и бывший заместитель главы Минпромторга РФ, задержан полицей Великобритании в своём доме в Лондоне. Якобы бывший российский чиновник открыл счёт в банке Британской финансовой группы HBOS и получил на него $82,5 тыс.
Ещё 22 января состоялось задержание 46-ти летнего россиянина по обвинению в попытке обхода санкций, сообщают в Национальном агентстве по борьбе с преступностью National Crime Agency, NCA. На 20 февраля в лондонском суде назначено предварительное слушание по его делу.
Еврокомиссия хочет новых санкций против России
3 февраля в Еврокомиссии начнутся очередные обсуждения на тему того, как с помощью новых санкций заблокировать возможности обхода уже действующих санкций. В частности, речь про товары двойного назначения. Не исключено также, что появятся дополнительные ограничения на импорт.
Пентагон остается без партнеров: в сотрудничестве отказывают крупные концерны по производству оружия
Аргументом стали возможные убытки от такого партнерства с властями США.
Бюджет России пополнился более чем на 318 миллиардов после налога на сверхприбыль
Изначально Минфин надеялся получить около 300 миллиардов.
Вино в России станет намного дороже
Дело касается как зарубежных, так и отечественных напитков.