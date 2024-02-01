Дмитрий Овсянников, экс губернатор Севастополя, возглавлявший город до 2019 года и бывший заместитель главы Минпромторга РФ, задержан полицей Великобритании в своём доме в Лондоне. Якобы бывший российский чиновник открыл счёт в банке Британской финансовой группы HBOS и получил на него $82,5 тыс.

Ещё 22 января состоялось задержание 46-ти летнего россиянина по обвинению в попытке обхода санкций, сообщают в Национальном агентстве по борьбе с преступностью National Crime Agency, NCA. На 20 февраля в лондонском суде назначено предварительное слушание по его делу.