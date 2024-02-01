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Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 6:41

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне

Дмитрий Овсянников, экс губернатор Севастополя, возглавлявший город до 2019 года и бывший заместитель главы Минпромторга РФ, задержан полицей Великобритании в своём доме в Лондоне. Якобы бывший российский чиновник открыл счёт в банке Британской финансовой группы HBOS и получил на него $82,5 тыс.

Ещё 22 января состоялось задержание 46-ти летнего россиянина по обвинению в попытке обхода санкций, сообщают в Национальном агентстве по борьбе с преступностью National Crime Agency, NCA. На 20 февраля в лондонском суде назначено предварительное слушание по его делу.

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