В России замедлился рост цен на стандартный "борщевой набор", в который входят сезонные овощи. Данные зафиксированы с 6 по 12 февраля, сообщает Росстат.
Так, например, белокочанная капуста стала дороже на 1,8% по сравнению с 4,2%, которые "прилипли" к ценникам неделей ранее. Свекла выросла в цене на 1,5% против 2,3%, репчатый лук на 1,2%, картофель на 0,8%, морковь на 0,?%.
В общей сложности, как сообщают эксперты за прошлый год овощи и фрукты в России стали дороже на 24,19%, а в январе нового 2024 года выросли еще на 7,3%.
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