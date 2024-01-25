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Морковь, лук и томат этим летом под угрозой: на юге страны обнаружилась нехватка семян
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:13

Морковь, лук и томат этим летом под угрозой: на юге страны обнаружилась нехватка семян

Это лето может быть печальным для фермеров - урожай лука, моркови и томатов под угрозой. Все дело в сложностях взаимоотношении стран, как доложили представители регионов на совещании у директора департамента растениеводства Романа Некрасова в Минсельхозе. Попросту - у России нет семян.

- Заявки на поставки были направлены во Францию и Венгрию, но реакции на них не последовало, а логистические цепочки поставок не выстроены, - уточняется в СМИ.

Если сравнивать количественное обеспечение семенами регионов, то Астраханская область обеспечена семенами овощей на 70%, а в Волгоградской области посевочного материала моркови и лука - всего 20% от необходимого объема.

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