Это лето может быть печальным для фермеров - урожай лука, моркови и томатов под угрозой. Все дело в сложностях взаимоотношении стран, как доложили представители регионов на совещании у директора департамента растениеводства Романа Некрасова в Минсельхозе. Попросту - у России нет семян.

- Заявки на поставки были направлены во Францию и Венгрию, но реакции на них не последовало, а логистические цепочки поставок не выстроены, - уточняется в СМИ.

Если сравнивать количественное обеспечение семенами регионов, то Астраханская область обеспечена семенами овощей на 70%, а в Волгоградской области посевочного материала моркови и лука - всего 20% от необходимого объема.