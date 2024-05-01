Российский хоккеист Александр Овечкин уверенно заявил, что побить рекорд Гретцки вполне реально. Нападающий "Вашингтон Кэпиталс" надеется перегнать соперника по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на то, что путь может быть далеко небыстрым.
- Все возможно - надо продолжать играть и обойтись без травм, - подчеркнул он в своем интервью. - Я уже поговорил со своим тренером и хочу кое-что изменить в межсезонной подготовке.
На данный момент на счету Овечкина 853 шайбы против 894-х голов, забитых Гретцки.
Источник фото: commons.wikimedia.org/Pens Through My Lens (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)
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