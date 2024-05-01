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Овечкин, не смотря ни на что, надеется побить рекорд Гретцки
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:36

Овечкин, не смотря ни на что, надеется побить рекорд Гретцки

Российский хоккеист Александр Овечкин уверенно заявил, что побить рекорд Гретцки вполне реально. Нападающий "Вашингтон Кэпиталс" надеется перегнать соперника по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на то, что путь может быть далеко небыстрым.

- Все возможно - надо продолжать играть и обойтись без травм, - подчеркнул он в своем интервью. - Я уже поговорил со своим тренером и хочу кое-что изменить в межсезонной подготовке.

На данный момент на счету Овечкина 853 шайбы против 894-х голов, забитых Гретцки.

Источник фото: commons.wikimedia.org/Pens Through My Lens (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)

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