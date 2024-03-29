Российский капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин создал видеообращение, в котором поддержал восьмилетнего коллегу из команды "Олимпийская деревня - 80". Мальчик пострадал во время теракта в «Крокус Сити».

- Я слышал, что с тобой и твоей сестренкой случилась беда, ты сейчас находишься в больнице. Ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно всё выдержишь! - сказал Овечкин. - Шрамы только украшают настоящего мужчину.

Ребенок находился в здании вместе с семьей, однако после того, как всем удалось выбраться, террористы, сбегая на автомобиле, сбили мальчика. Сейчас у него диагностированы черепно-мозговая травма, перелом ключицы, перелом бедра и ушиб легких.