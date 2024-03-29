Российский капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин создал видеообращение, в котором поддержал восьмилетнего коллегу из команды "Олимпийская деревня - 80". Мальчик пострадал во время теракта в «Крокус Сити».
- Я слышал, что с тобой и твоей сестренкой случилась беда, ты сейчас находишься в больнице. Ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно всё выдержишь! - сказал Овечкин. - Шрамы только украшают настоящего мужчину.
Ребенок находился в здании вместе с семьей, однако после того, как всем удалось выбраться, террористы, сбегая на автомобиле, сбили мальчика. Сейчас у него диагностированы черепно-мозговая травма, перелом ключицы, перелом бедра и ушиб легких.
Компания Kia представила на автосалоне в Нью-Йорке новый хэтчбек Kia K4 5DR
Kia K4 5DR является преемником седана Forte, известного также как Cerato на некоторых рынках.
Передачи Владимира Соловьева были заблокированы на территории Армении
Зам министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян сообщил на страничке в соцсети, что две программы российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва были заблокированы. Речь идёт об авторских проектах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Предсказать точную дату релиза GTA 6 слишком проблематично на данный момент, сказал Джейсон Шрайер
Игровой журналист Джейсон Шрайер пока не видит причин, почему игра от студии Rockstar games GTA 6 должна выйти с задержкой. По мнению журналиста, все игры могут быть подвержены задержке перед самим релизом.
Ученые выяснили, что искусственный интеллект может прогнозировать риск смертельных аритмий
Доктор Баркер и его команда разработали инструмент искусственного интеллекта, который правильно определил состояние пациентов в 80% случаев.