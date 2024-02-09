Бомбардир Александр Овечкин уверенно догоняет своего конкурента Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб. На счету россиянина 833 шайбы, тогда как канадец забросил 894 шайбы. Однако разница сократилась после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где «Флорида Пантерз» принимала на своем льду «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин сыграл в 46 матчах в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результатом стали 11 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.