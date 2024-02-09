Бомбардир Александр Овечкин уверенно догоняет своего конкурента Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб. На счету россиянина 833 шайбы, тогда как канадец забросил 894 шайбы. Однако разница сократилась после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где «Флорида Пантерз» принимала на своем льду «Вашингтон Кэпиталз».
Овечкин сыграл в 46 матчах в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результатом стали 11 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.
Интервью журналиста из США с Путиным стало "информационной бомбой"
Беседу американского журналиста и президента России в первые часы после публикации посмотрели десятки миллионов американцев. Его уже назвали "интервью десятилетия".
Байден призвал США не бросать Киев
Свою точку зрения он высказал на на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.
Военному пенсионеру, депортированному из Латвии, в России выделили квартиру
Двухкомнатную служебную квартиру 82-летнему Каткову отдали власти Калининграда.
Финляндия: Границы с Россией будут закрыты до 14 апреля
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.