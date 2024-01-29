Аналитический портал JFreshHockey подвел итоги статистики, результате которой Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс») попали в список самых медленных хоккеистов НХЛ. Причиной стал низкий показатель ускорений, которые показал анализ.

Овечкин и Кузменко редко развивали скорость свыше 32 км/ч за 60 минут игрового времени. Александр Овечкин разделил свою третью строчку с такими хоккеистами, как Джефф Скиннером и Патрик Марун. Спортсмены разгонялись до 32 км/ч в среднем 0,5 раз, Однако при это продуктивность работы Овечкина достаточно ощутима: на его счету 31 (9+22) очко по итогам 44 встреч.

На второй строчке - Андрей Кузьменко. Его средний показатель ускорений до 32 км/ч за 60 минут составил всего 0,3 раза.