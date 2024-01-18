Главный тренер хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил о своих планах по поводу участия Александра Овечкина в будущих матчах. По его словам, сроки восстановления после травмы будут максимально короткими, и спортсмен вернется на лед уже в конце недели, пишет издание Russian Machine Never Breaks
- Не считаю, что Овечкин пропустит много матчей, - сказал Карбери. - Я жду, что он вернется в ближайшее время, возможно, в субботу или в первом матче выездного турне.
Основанием для такого заявления послужил быстрый выход Овечкина на полноценную тренировку. Так что российский форвард, вполне вероятно, скоро вновь окажется в строю.
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