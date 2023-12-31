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Гол Овечкина в матче против «Нэшвилла» не засчитали
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:31

Гол Овечкина в матче против «Нэшвилла» не засчитали

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Вашингтоне закончился проигрышем «Вашингтон Кэпиталз». Они уступили «Нэшвилл Предаторз» на одно очко, результатом соревнований стал счет 3:2.

Нападающий Александр Овечкин забил одну из шайб в третьем периоде, однако судьи не стали засчитывать этот результат. Это был второй удачный удар Овечкина, но, увы, гол отменили. Еще одну шайбу от команды забил Бек Маленстин.

В результате Овечкина признали третьей звездой матча. Первой звездой стал вратарь «Нэшвилла» россиянина Ярослав Аскаров, который сумел отразить 27 бросков из 29.

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