Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Вашингтоне закончился проигрышем «Вашингтон Кэпиталз». Они уступили «Нэшвилл Предаторз» на одно очко, результатом соревнований стал счет 3:2.
Нападающий Александр Овечкин забил одну из шайб в третьем периоде, однако судьи не стали засчитывать этот результат. Это был второй удачный удар Овечкина, но, увы, гол отменили. Еще одну шайбу от команды забил Бек Маленстин.
В результате Овечкина признали третьей звездой матча. Первой звездой стал вратарь «Нэшвилла» россиянина Ярослав Аскаров, который сумел отразить 27 бросков из 29.
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