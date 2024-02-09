Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) доложила о серьезной ситуации на Голанских высотах, где были зафиксированы десятки ракетных атак, исходящих с ливанской территории, сообщает ТАСС.

В ответ на эти нападения, система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ успешно перехватила множество ракет, предотвратив тем самым возможные человеческие жертвы. Те ракеты, которые не были перехвачены, упали в незаселенной местности, что также способствовало минимизации урона.

Далее, солдаты ЦАХАЛ выявили и однозначно идентифицировали одну из пусковых установок, с которой осуществлялись атаки на Голанские высоты. Для предотвращения дальнейших нападений, эта установка была атакована из воздуха, что является частью стратегии защиты и реагирования на подобные угрозы.

Кроме того, артиллерийские силы армии нанесли удары по нескольким объектам на ливанской территории, предположительно связанным с ракетными атаками.﻿