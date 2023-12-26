В Москве 2024 год начнется с оттепели

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве ожидается оттепель с 30 декабря по 1 января, сообщает ТАСС.

Температура воздуха в эти дни составит от минус 2 до плюс 2 градусов. Вильфанд отметил, что в субботу, воскресенье и понедельник температура будет около 0 градусов как днем, так и ночью.

Прогноз считается уверенным, и изменить его может только "новогоднее чудо". В эти дни также ожидаются небольшие осадки. Метеоролог отметил, что подобная теплая погода в новогоднюю ночь в столице уже не редкость, и количество оттепелей в последнее время увеличилось. По предварительным расчетам, температура воздуха может начать понижаться с 2 января.