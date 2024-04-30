Отступление Вооруженных сил Украины из Очеретино вызвало оживлённую реакцию в Украине, информирует Berliner Zeitung.

Согласно изданию, в последние дни российские военные захватили населённый пункт Очеретино в Донецкой области почти без какого-либо сопротивления со стороны украинских сил.

По утверждениям из статьи, из-за отступления украинских военнослужащих из 115-й механизированной бригады возникли ожесточённые дебаты внутри страны.

Согласно информации из издания, власти в Киеве не дали комментариев по этому вопросу, однако предпринимают попытки найти виновных за данное событие. Как отмечается в статье, всё указывает на то, что украинские военнослужащие, отвечавшие за оборону этого фронтового участка, заблаговременно покинули свои позиции, по данным BZ.

Как ранее отметил глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости, украинские вооруженные силы покинули село Очеретино, находящееся на территории Донецкой Народной Республики. По его словам, российские военные вошли в населённый пункт и подняли свои флаги посреди его центра.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)