В Иркутске 11 человек попали в больницу с диагнозом "остаря кишечная инфекция" после приема пищи в местной точке общепита. Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, сообщил сегодня рано утром эту новость в своём Telegram-канале. Двое из отравившихся дети. Оставшиеся в больнице 9 человек находятся в состоянии средней тяжести.
Где именно покупали еду пострадавшие граждане, будут ещё проверять сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области, которые уже возбудили уголовное дело по факту отравления. Специалистам управления Роспотребнадзора по Иркутской области также подключатся к разбирательству с ситуацией.
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