Малави приняла решение об отмене визовых требований для граждан 79 стран, включая такие крупные государства, как Россия, США и Франция, с целью привлечения большего числа туристов и стимулирования развития туристической отрасли, сообщают "Аргументы и Факты".

Это решение было объявлено президентом Лазарусом Чаквера, который подчеркнул важность туризма как третьего по объемам источника дохода в зарубежной валюте в бюджете страны после экспорта табака и чая. Он также отметил, что хотя потенциал туризма в Малави велик, его показатели до сих пор оставались недостаточно высокими.

Отмена визового режима для граждан указанных стран предполагает значительное облегчение в посещении Малави, что, как считается, привлечет больше иностранных туристов и, следовательно, способствует развитию туристической индустрии в стране.﻿