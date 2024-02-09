Малави приняла решение об отмене визовых требований для граждан 79 стран, включая такие крупные государства, как Россия, США и Франция, с целью привлечения большего числа туристов и стимулирования развития туристической отрасли, сообщают "Аргументы и Факты".
Это решение было объявлено президентом Лазарусом Чаквера, который подчеркнул важность туризма как третьего по объемам источника дохода в зарубежной валюте в бюджете страны после экспорта табака и чая. Он также отметил, что хотя потенциал туризма в Малави велик, его показатели до сих пор оставались недостаточно высокими.
Отмена визового режима для граждан указанных стран предполагает значительное облегчение в посещении Малави, что, как считается, привлечет больше иностранных туристов и, следовательно, способствует развитию туристической индустрии в стране.
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