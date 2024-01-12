Председатель комитета по социальной политике саратовской областной думы Роман Грибов обратил внимание на планируемые концерты Анны Асти и Александра Малинина в Саратове, выразив своё требование отменить эти мероприятия, сообщает Life.ru.

В своем обращении, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте", Грибов высказал недовольство по поводу планируемого концерта Анны Асти, отметив её участие в "голой вечеринке" Ивлеевой в клубе "Мутабор". Он подчеркнул, что артистка не высказывала поддержку проведения СВО, и несмотря на это, ей предоставляется площадка в ЛДС "Кристалл" для концерта.

Относительно Александра Малинина, Грибов выдвинул предложение отменить его концерт из-за исполнения им украинской песни "Червона калина", ассоциируемой с бандеровцами. Парламентарий также подчеркнул, что Малинин, родившийся в советском Свердловске, не высказал извинений за это исполнение и не выразил свою позицию относительно СВО.

Грибов призвал к запрету предоставления саратовских сцен для таких артистов, считая нецелесообразным давать возможность русофобам и релокантам зарабатывать деньги в регионе.