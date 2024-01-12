В новогодние каникулы в нескольких регионах России произошли аварии в котельных, вызвавшие проблемы с отоплением. Власти взяли ремонтные работы под контроль, и мэр Краснодара обещает устранить аварию к вечеру.

Юрист Сергей Сергеев рекомендует обращаться в суд за компенсацией при отсутствии отопления.

Однако жильцы, мёрзнущие в квартирах, не могут просто так требовать компенсацию за отсутствие отопления. Закон позволяет снизить оплату за услугу в случае ее непредоставления, но не требовать компенсацию. Возможность компенсации существует лишь за причинённый ущерб, например, размороженные батареи или заливы, сообщает Pravda.ru.

Для успешного иска нужно оценить ущерб, обосновать моральный вред и направить заявление к управляющей компании и поставщику ресурса. Победа в таких делах обычно достигается при правильном сборе доказательств и умелом подтверждении фактов.