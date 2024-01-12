Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.01.2024 : 88,1324
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.01.2024 : 96,7517
Юрист Сергеев рассказал россиянам о возможности подать в суд из-за проблем с отоплением
  1. Главная
  2. Общество
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 22:33

Юрист Сергеев рассказал россиянам о возможности подать в суд из-за проблем с отоплением

В новогодние каникулы в нескольких регионах России произошли аварии в котельных, вызвавшие проблемы с отоплением. Власти взяли ремонтные работы под контроль, и мэр Краснодара обещает устранить аварию к вечеру.

Юрист Сергей Сергеев рекомендует обращаться в суд за компенсацией при отсутствии отопления.

Однако жильцы, мёрзнущие в квартирах, не могут просто так требовать компенсацию за отсутствие отопления. Закон позволяет снизить оплату за услугу в случае ее непредоставления, но не требовать компенсацию. Возможность компенсации существует лишь за причинённый ущерб, например, размороженные батареи или заливы, сообщает Pravda.ru.

Для успешного иска нужно оценить ущерб, обосновать моральный вред и направить заявление к управляющей компании и поставщику ресурса. Победа в таких делах обычно достигается при правильном сборе доказательств и умелом подтверждении фактов.

Мир

СМИ: в тюрьме Украины скончался журналист США, критиковавший Зеленского

СМИ: в тюрьме Украины скончался журналист США, критиковавший Зеленского

Американский журналист и блогер Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме после ареста весной прошлого года и жестоких пыток.

Читать полностью
Пенсионер в Великобритании во время пробежки обнаружил на пляже одну из самых больших акул в мире

Пенсионер в Великобритании во время пробежки обнаружил на пляже одну из самых больших акул в мире

Великобританский пенсионер, совершавший утреннюю пробежку на пляже Ливерпульского залива, обнаружил 5 января одну из крупнейших акул в мире - тушу гигантской акулы длиной 4,5 метра, выброшенную морем на берег города Уолласи в графстве Мерсисайд. Событие получило огласку благодаря статье Liverpool Echo.

Читать полностью

Общество

Телеканал СТС и Art Pictures Vision начали съемки продолжения сериала

Телеканал СТС и Art Pictures Vision начали съемки продолжения сериала "Молодежка"

В проекте снимаются Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Иван Мулин, Макар Запорожский, Иван Жвакин и другие. Спортивная драма под названием "Молодежка. Студенты" будет развивать сюжет вокруг команды студенческой хоккейной лиги "Акулы Политеха".

Читать полностью
Ученые сообщают: кофе защищает от Альцгеймера и Паркинсона

Ученые сообщают: кофе защищает от Альцгеймера и Паркинсона

Кофе, согласно исследованиям итальянских ученых, проявляет защитный эффект против Альцгеймера и Паркинсона. Опубликованный научный обзор подчеркивает нейропротекторные свойства кофе и его биологически активных соединений.

Читать полностью

Новости