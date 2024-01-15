В воскресенье, 14 января, "Реал" одержал убедительную победу над "Барселоной" со счетом 4:1 в матче за Суперкубок Испании, который проходил в Саудовской Аравии. После игры все футболисты мадридской команды вышли на поле в победных футболках с арабскими надписями, за исключением Тони Крооса, сообщает "Чемпионат".
Вероятно, данное решение немецкого хавбека стало ответом на свист трибун в его адрес во время полуфинальных и финальных матчей турнира.
Напомним, что в октябре 2023 года Кроос критиковал трансферы европейских футболистов в Саудовскую Аравию, утверждая, что они едут туда лишь из-за денег, отказываясь от высоких спортивных целей, что, по его мнению, противоречит идеалам футбола. Кроос также высказывал опасения относительно ситуации с правами человека в этой стране.
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