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Тони Кроос отказался надевать победную футболку после триумфа
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 19:43

Тони Кроос отказался надевать победную футболку после триумфа "Реала" в Суперкубке

В воскресенье, 14 января, "Реал" одержал убедительную победу над "Барселоной" со счетом 4:1 в матче за Суперкубок Испании, который проходил в Саудовской Аравии. После игры все футболисты мадридской команды вышли на поле в победных футболках с арабскими надписями, за исключением Тони Крооса, сообщает "Чемпионат".

Вероятно, данное решение немецкого хавбека стало ответом на свист трибун в его адрес во время полуфинальных и финальных матчей турнира.

Напомним, что в октябре 2023 года Кроос критиковал трансферы европейских футболистов в Саудовскую Аравию, утверждая, что они едут туда лишь из-за денег, отказываясь от высоких спортивных целей, что, по его мнению, противоречит идеалам футбола. Кроос также высказывал опасения относительно ситуации с правами человека в этой стране.

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