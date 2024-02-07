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Отели выигрывают: их выручка выросла, а вот санатории обеднели
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:10

Отели выигрывают: их выручка выросла, а вот санатории обеднели

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин сообщил про данные Росстата, судя по которым санатории проигрывают отелям по степени доходов.

Мусакин рассказал, что рост доходов отелей обусловлен увеличением среднего чека и занятостью: оба направления повысились на 10 процентов. Расходы при этом тоже выросли и составили 17 процентов.

Выручка у санаториев упала довольно ощутимо. Только за год она снизилась со 195 миллиардов до 186 миллиардов рублей. Не исключено, что это из-за более короткого пребывания гостей в организациях - теперь средняя продолжительность составляет около 10 дней.

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