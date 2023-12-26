В результате успешной операции военных хирургов удалось спасти бойца, получившего ранение на купянском направлении СВО.

Врачи узлового госпиталя выявили осколочные ранения и травмы, а также обнаружили пульсирующую гематому на шее пострадавшего. Последовавшее кровотечение потребовало оперативного вмешательства, сообщает Минобороны РФ.

Операция была проведена успешно, при этом военные хирурги выявили и удалили осколок, представлявший угрозу жизни пациента. Сейчас медики не выражают опасений относительно состояния бойца.

Один из врачей подчеркнул, что подобные манипуляции требуют выдающихся знаний не только в области нормальной анатомии, но и вариантной анатомии ветвей наружной сонной артерии.