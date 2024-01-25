Американская киноакадемия объявила номинантов на 96-ю кинопремию "Оскар"

Среди претендентов на "Лучший фильм" в списке значатся такие произведения, как "Американское чтиво", "Анатомия падения", "Оппенгеймер" и другие. В борьбе за звание "Лучшего режиссера" выделяются имена Жюстина Трие, Мартина Скорсезе, Кристофера Нолана и других.

В номинации "Лучшая женская и мужская роль" выделяются такие актеры, как Аннет Бенинг, Пол Джаматти, Кэри Маллиган и другие. Кроме того, объявлены номинанты в категориях "Актер второго плана" и "Актриса второго плана", а также лучшие песни и сценарии. Церемония вручения премии "Оскар" запланирована на 10 марта, а её ведущим четвертый раз подряд станет Джимми Киммел.